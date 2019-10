Tweets da FPF e Liga originam muitas críticas

Cristiano Ronaldo marca e Puskás 'treme' na lista de melhores marcadores da história



As mensagens publicadas no Twitter pela Liga Portugal e pela Federação Portuguesa de Futebol, de parabéns a Cristiano Ronaldo pelo 700.º golo da carreira, mereceram muitas críticas dos internautas, que lembraram que a vitória era o objetivo mais importante nesta partida.Refira-se quejá havia assinalado os 700 golos da carreira do capitão da Seleção Nacional, que, nesta altura da carreira, contabilizando três que marcou pelos sub-21, dois na Seleção olímpica e outro nos sub-20, tem já 707 no total. Isto porque o nosso jornal atribui-lhe também um golo que marcou ainda pelo Real Madrid, num livre direto desviado pelas costas de Pepe que, ainda assim, foi ter ao fundo das redes da Real Sociedad.