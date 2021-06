UEFA abre inquérito a Arnautovic por gesto no jogo entre Áustria e Macedónia do Norte

A UEFA anunciou esta terça-feira, em comunicado, que abriu uma investigação a Marko Arnautovic por um incidente registado no jogo do Euro'2020, entre Áustria e Macedónia do Norte, que os austríacos venceram por 3-1.





"Em concordância com o Artigo 31 (4) do Regulamento Disciplinar da UEFA, um Inspetor de Ética e Disciplina foi nomeado para conduzir uma investigação relativa ao incidente envolvendo o jogador Marko Arnautovic que ocorreu durante o jogo da fase de grupos do Campeonato da Europa de 2020, entre as seleções nacionais de Áustria e Macedónia, a 13 de junho de 2021", pode ler-se na referida nota.A Federação de Futebol da Macedónia do Norte informou esta terça-feira ter apresentado queixa à UEFA, para punir o avançado austríaco Marco Arnautovic, considerando que o jogador, de origem sérvia, teve um gesto de cariz nacionalista contra um adversário.Arnautovic fez um gesto com a mão em direção a Ezgjan Alioski, de origem albanesa, depois de ter marcado no domingo o terceiro golo na vitória da Áustria frente à Macedónia do Norte, por 3-1, em jogo do Euro'2020."Somos sempre contra o nacionalismo, a discriminação e outras formas de insulto, que não representam o espírito do futebol", assinalou a federação da Macedónia do Norte.O avançado austríaco, de 32 anos, reconheceu ter proferido palavras mais inflamadas e, por isso, pediu desculpa, mas sublinhou, em letras maiúsculas, na sua conta na rede social Instagram, que não é racista.