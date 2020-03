UEFA adia Euro'2020 para o próximo ano

A UEFA decidiu esta terça-feira adiar o Euro'2020 devido à pandemia do coronavírus. A decisão, avançada pela Federação Norueguesa de Futebol, será confirmada pelo comité executivo. De acordo com o organismo federativo norueguês, a fase final do torneio continental vai disputar-se entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, sem precisar se se manterá o modelo de disputa em 12 cidades de 12 países, como estava previsto para acontecer este ano.





O organismo que tutela o futebol europeu está hoje a levar a cabo várias reuniões para definir o plano para enfrentar a Covid-19. A primeira foicom a Associação Europeia de Clubes (ECA), as Ligas Europeias e a FIFPro; depois, depois uma reunião com as 55 federações nacionais que fazem parte do organismo. Por fim, o Comité Executivo da UEFA irá falar para formalizar o adiamento do Europeu para 2021. Todos as conversas irão decorrer em videoconferência, já que Aleksander Ceferin não pode deixar a Eslovénia devido ao encerramento de aeroportos e os funcionários da UEFA estão a trabalhar a partir de casa.As maiores vítimas do adiamento do Euro’2020 serão as federações nacionais, para quem as fases finais de grandes competições são uma das principais fontes de receita. A UEFA tinha previsto pagar 9,25 milhões de euros como prémio de presença a cada uma das 24 seleções que chegasse à fase final, um valor que poderia subir até um máximo de 29 milhões. E isto, claro, não contabiliza os bónus pagos pelos patrocinadores a cada equipa.No caso da FPF, o orçamento para 2019/20 previa receitas de "participação das seleções em competições de 13,9 milhões de euros", um valor cuja maior fatia era proveniente do Euro.O site inglês ‘The Athletic’ avançava com a hipótese de a UEFA pedir a clubes e ligas uma compensação de 300 milhões de euros pelo adiamento do Euro, que ajudaria a reduzir as perdas das federações e da própria UEFA, dada a redução dos jogos da Champions.