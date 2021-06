UEFA ameaça retirar final do Euro'2020 de Londres

O jornal inglês 'The Times' revela que a UEFA ameaçou retirar a final do Euro'2020 de Londres e levá-la para Budapeste, na Hungria, se o governo britânico não abrir uma exceção para os seus 2.500 convidados não terem de cumprir quarentena.





Está previsto que Inglaterra receba a meia-final e a final (a 11 de julho) no Estádio de Wembley, mas tudo pode ser alterado.Segundo o 'The Times', os ministros do país estão a discutir a possibilidade de aprovar uma proposta que isente os funcionários, políticos e patrocinadores da UEFA e da FIFA de terem de fazer quarentena.Nesta altura, recorde-se, é obrigatório um isolamento de 10 dias para pessoas que cheguem ao Reino Unidos provenientes de zonas amarelas ou vermelhas.