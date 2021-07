UEFA convida Christian Eriksen e pessoal médico que o salvou para a final do Euro'2020

A UEFA convidou o internacional dinamarquês, Christian Eriksen, e o pessoal médico que o salvou para estarem presentes na final do Europeu, no próximo domingo, em Wembley.





O jogador desfaleceu durante a primeira parte do jogo com a Finlândia, em Copenhaga, e foi reanimado pelas equipas médicas que se encontravam no estádio. Foi depois encaminhado para o hospital, onde lhe foi implantado um desfibrilador. Tem estado, desde então, a recuperar em casa.Segundo a ESPN, foram enviados convites para o jogador, para a sua mulher e para seis médicos. Um dos deles, Peder Ersgaard, disse estar honrado por ter recebido um convite VIP da parte do presidente da UEFA, Aleksander Ceferin. "Estou entusiasmado, como uma criança na véspera de Natal", referiu, em declarações à revista 'Fagbladet FOA'. "Estou muito orgulhoso pelo que todos fizemos. Não foi um trabalho de um homem só."A Dinamarca está na meias-finais, onde amanhã defronta a Inglaterra. Hoje, no outro jogo, medem forças a Itália e a Espanha.