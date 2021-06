A UEFA divulgou este domingo, em comunicado oficial, que irá conduzir uma "investigação disciplinar relativamente a potenciais comportamentos discriminatórios que terão ocorrido na Puskas Arena, em Budapeste".





Em causa, estarão cânticos homofóbicos que os adeptos húngaros dirigiram a Cristiano Ronaldo, durante a primeira partida dos lusos a contar para o grupo F do Euro'2020, em que Portugal venceu por 3-0, com golos de Raphael Guerreiro e CR7 (2).A entidade referiu ainda que também vão ser averiguados alguns acontecimentos semelhantes, que visaram Mbappé e Benzema, durante a partida entre Hungria-França, e que dará mais informações à medida que a investigação for progredindo.