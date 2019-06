UEFA investiga seleção da Bulgária e Lituânia

A seleção da Bulgária está a ser alvo de uma investigação por parte da UEFA devido aos comportamentos dos adeptos no recente encontro com o Kosovo, que terminou com a derrota dos magiares por 3-2. Segundo o órgão que superintende o futebol europeu, alegados comportamentos racistas na bancadas do Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia, podem levar à interdição do estádio nos próximos jogos da seleção búlgara em casa.





A UEFA abriu igualmente uma investigação à Lituânia, pelos mesmos motivos, pelos acontecimentos registados na derrota caseira com Israel, a contar para a fase de qualificação do Europeu'2020.A UEFA vai decidir a sanção no próximo dia 18 de julho.