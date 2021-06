UEFA pede às seleções do Euro'2020 para que jogadores não retirem garrafas de bebidas

A UEFA pediu às 24 seleções que disputam a fase final do Euro'2020 para que os jogadores deixem de protagonizar gestos como os de Cristiano Ronaldo, Paul Pogba e Manuel Locatelli, que nas conferências de imprensa retiraram da mesa garrafas de dois dos patrocinadores da competição.





Esta quinta-feira, o diretor da prova, Martin Kallen, confirmou à agência noticiosa 'Associated Press' que o organismo "comunicou com as equipas relativamente a este assunto". "É importante porque as receitas dos patrocinadores são importantes para o torneio e para o futebol europeu", alerta o responsável, que ainda assim não deixa de 'desculpar' Pogba, uma vez que o médio francês agiu por motivos de ordem religiosa.Kallen explicou que as regras do Europeu exigem que as promessas da UEFA aos patrocinadores sejam cumpridas, mas sublinhou que os jogadores com objeções religiosas "não precisam de ter uma garrafa" por perto.