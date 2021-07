UEFA vai investigar adeptos ingleses por distúrbios na partida frente à Dinamarca

A UEFA vai investigar alguns adeptos ingleses por incidentes ocorridos durante a partida desta quarta-feira, a contar para a meia-final do Euro'2020, frente à Dinamarca, que terminou com vitória dos 'três leões' por 2-1 após prolongamento. Em causa, estará a utilização de um laser, perturbações durante o hino nacional dinamarquês ou o uso de fogos de artifício.





A organização procura um adepto que, no momento do penálti de Harry Kane (que acabaria por dar a vantagem à Inglaterra depois da recarga do avançado inglês, após defesa de Schmeichel) terá apontado um laser à cara do guardião dinamarquês, ato que poderia ter tido consequências graves caso tivesse contacto direto com o olho do jogador.Em investigação, estarão também distúrbios durante o hino dinamarquês, principalmente com a utilização de apitos e assobios para 'abafar' a música. A utilização de fogos de artifício durante a partida também será um dos focos da investigação, segundo o 'Mundo Deportivo'.