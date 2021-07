Uma garrafa, Yaremchuk e o árbitro do Ucrânia-Inglaterra: o momento que 'agita' as redes sociais

O momento aconteceu durante o Ucrânia-Inglaterra a contar para os quartos-de-final do Euro'2020, que terminou com vitória e apuramento dos ingleses (4-0) para as meias-finais da competição, a disputar frente à Dinamarca, na próxima quarta-feira em Wembley. Durante uma pausa na partida, que serviu de assistência médica a um jogador lesionado, alguns dos intervenientes no encontro aproveitaram para beber água e se hidratarem: até aqui, tudo normal.





No chance did I just see the referee share a bottle with a Ukraine player………. #EURO2020 pic.twitter.com/6e39aQ4MUJ — Nα†h (@NCaesar98) July 3, 2021

O insólito surge quando o número 9 ucraniano, Yaremchuk, é captado a beber água de uma garrafa que entrega a Felix Brych, árbitro da partida, logo após. O episódio 'mexeu' com as redes sociais, e gerou reações como: "Não acredito que acabei de ver o árbitro a partilhar uma garrafa de água com um jogador da Ucrânia...", "que se lixe a covid? Acordem malta".