Van Basten: «De Ligt não aprendeu nada na Juventus»

A Holanda ganhou à Áustria, por 2-0, mas Marco Van Basten não se mostrou satisfeito com a exibição da seleção do seu país. O antigo avançado, agora treinador adjunto no AZ Alkmaar, arrasou a defesa e foi particularmente crítico com Matthijs de Ligt.





"Se vermos a frequência com que o Stekelenburg tem de colocar a bola longa e, portanto, não sair em vantagem, isso não é positivo. O jogo converte-se numa espécie de futebol de luta. A partir de trás tens mais visão e controlo para sair e começar a jogar futebol. A partir daí podes dominar o encontro. Só que não vi nada disso até agora", explicou o antigo Bola de Ouro.Depois, falou sobre o jogador da Juventus. "O De Ligt é um defesa central mas precisa de maior amplitude. Tem de se fazer ouvir, de se fazer valer. Porque tem de liderar a defesa. Ele simplesmente corre atrás do seu homem, deixando espaços enormes. O De Ligt foi para Itália aprender a defender, mas não creio que tenha aprendido muito por lá."