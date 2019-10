William Carvalho dispensado e André Gomes chamado

William Carvalho foi esta quarta-feira dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional devido a lesão, tendo sido chamado para o seu lugar André Gomes, segundo comunicou ao início da madrugada a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O médio do Everton viaja esta sexta-feira para Lisboa, mas não chegará a tempo de integrar o treino desta manhã.





De acordo com a nota do organismo, o médio do Betis apresentou queixas após o treino desta quarta-feira, o primeiro onde trabalhou integrado com os restantes colegas, tendo o departamento médico decidido avançar para a sua dispensa. De notar que, segundo a FPF, as queixas apresentadas por William foram numa zona distinta daquela que motivou a sua ausência nos primeiros treinos na Cidade do Futebol.Lembre-se que Portugal enfrenta na sexta-feira a seleção do Luxemburgo e depois, na segunda-feira, a Ucrânia, em duelos de apuramento para o Euro'2020.