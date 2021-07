Andreas Christensen sem medo da Inglaterra: «Temos qualidade para defrontar qualquer seleção»

Andreas Christensen, defesa da Dinamarca, não tem dúvidas que a seleção nórdica coletivamente não fica a de ver nada à Inglaterra. As duas equipas defrontam-se quarta-feira, nas meias-finais do Europeu.





"Penso que temos qualidade suficiente para defrontar qualquer seleção. Como equipa não diria que a Inglaterra é melhor do que nós", considerou o jogador, em conferência de imprensa.Harry Kane pode ser um problema para qualquer defesa, mas Christensen acredita que Pierre-Emile Hojbjerg, jogador dinamarquês do Tottenham, possa dar umas dicas de como parar o avançado inglês. "O Hojbjerg também o conhece e pode ser que partilhe algumas coisas connosco. Todos os jogadores têm os seus hábitos e devemos aproveitar isso. O Kane é bom com os pés e é um dos melhores rematadores do futebol. Reage por instinto. É muito grande e, por isso, torna-se difícil pará-lo corpo a corpo."Em Wembley não haverá público dinamarquês, mas o jogador não se mostra muito preocupado com isso. "Vamos estar em inferioridade numérica, mas estamos contentes e procuraremos estar o mais tranquilos possível. Já demonstrámos que temos qualidade para jogar com os melhores."