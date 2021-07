Braithwaite dececionado com penálti polémico: «Tenho de ter cuidado com o que digo»

Martin Braithwaite, avançado dinamarquês, confessou, em declarações ao jornal espanhol 'Mundo Deportivo', que a seleção se sentia "injustiçada" pela eliminação do Euro'2020, depois da derrota desta quarta-feira frente à Inglaterra (2-1 após prolongamento). O jogador do Barcelona frisou que não achou "justo", e que "tem de ter cuidado com o que diz", referindo ainda que acredita que o fator casa "pode ter influência" no vencedor da competição.





"Temos de aceitar. Estamos orgulhosos, mas também incrivelmente dececionados pela forma como tudo aconteceu. Não acho que tenha sido justo, mas tenho de ter cuidado com o que digo. O fator casa pode ter influência. Não há culpado. Não houve penálti, o lance foi julgado com alguma dureza. Não sabemos se [a falta] foi assinalada a Maehle ou a Mathias [Jensen], mas o Maehle tem estado fantástico neste torneio e é disso que se lembrará", referiu Braithwaite, antes de destacar a excelente campanha dinamarquesa e agradecer o apoio dos adeptos."Agora ainda está tudo muito vivo, estou dececionado, mas tivemos muitas experiências excelentes e estamos muito agradecidos por todo o apoio que recebemos. Foi comovente, algo que nunca tínhamos vivido", rematou.