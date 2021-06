Capitão dinamarquês orgulhoso da união da equipa em "tempos difíceis"

O capitão da Dinamarca, Simon Kjaer, que teve um papel fulcral na assistência a Christian Eriksen, após o colapso em campo do colega, em jogo do Euro'2020, manifestou-se esta quinta-feira "orgulhoso" da união da equipa "nestes tempos difíceis".

"Foram dias muito especiais, em que o futebol não era o mais importante. Foi um choque que fará para sempre parte de mim e de todos nós", referiu na rede social Twitter Simon Kjaer, que foi o primeiro a prestar auxílio a Eriksen, quando caiu inanimado.

Eriksen, de 29 anos, que alinha nos italianos do Inter Milão, colapsou no relvado, pouco antes do intervalo do encontro entre a Dinamarca e a Finlândia, que viria a ser suspenso e, posteriormente, retomado, terminando com a vitória finlandesa por 1-0.

"A única coisa que realmente importa é que o Christian está bem. Estou orgulhoso de como atuámos em equipa e como estivemos juntos nestes tempos difíceis. Estou emocionado e muito grato por todo apoio", referiu o defesa Kjaer, do Milan.

O capitão da seleção dinamarquesa esteve ainda em evidência ao pedir aos companheiros para formarem uma 'cortina humana' durante o processo de reanimação a Christian Eriksen e no apoio à companheira do jogador do Inter Milão.

"Hoje, vamos entrar em campo contra a Bélgica com Christian nos nossos corações e pensamentos. Isso dá-nos paz de espírito e permite-nos focar no jogo. Vamos jogar pelo Christian e, como sempre, por toda a Dinamarca. Essa é a maior motivação para todos nós", referiu.

A Dinamarca defronta a Bélgica para a segunda jornada do Grupo B, em Copenhaga, durante o qual será prestada homenagem a Christian Eriksen, aos 10 minutos (número do jogador) e Simon Kjaer promete que a seleção "fará, como sempre, o seu melhor".