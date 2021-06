Cardiologista do Tottenham e o futuro de Eriksen: «No Inter será muito difícil continuar a jogar»

Christian Eriksen chocou o mundo do futebol quando, no último sábado, caiu inanimado durante o Dinamarca-Finlândia. O médio dinamarquês foi sujeito a manobras de reanimação mas deixou o relvado já consciente e o seu estado de saúde tem evoluído favoravelmente. De resto, terça-feira o jogador de 29 anos deixou uma mensagem nas redes sociais a agradecer as mensagens de apoio recebidas e a garantir estar "bem, dentro das circunstâncias".O pior parece mesmo já ter passado, mas agora a grande dúvida é: poderá Eriksen voltar aos relvados? Em entrevista ao 'As', o cardiologista Sanjay Sharma, que monitorizou Eriksen no Tottenham entre 2013 e 2020, abordou o futuro do médio e considerou ser muito difícil que existam condições para que a carreira como jogador possa prosseguir."Todo o país e toda a Europa estão muito felizes e agradecidos por um jovem desportista de elite que tem tantas décadas de vida pela frente estar vivo e estar bem. Creio que o principal objetivo dos médicos, neste momento, é saber o que aconteceu e se há algo que possa ser retificado. Agora, caso possam retificá-lo, o pensamento seguinte deve ser: 'existe a possibilidade de este risco que ele tem e que causou tudo isto se mantenha?’", afirma o especialista, acrescentando que "é provável que os médicos estejam a aconselhá-lo a não competir." "O objetivo da medicina é preservar a qualidade e a quantidade de vida. Se algo assim aconteceu durante um exercício vigoroso e em futebol de alto nível, não vamos querer que se repita. Não quer dizer que a carreira dele no futebol esteja terminada. Pode ser treinador, embaixador, comentador ou até estar envolvido na seleção dinamarquesa. Há muitas coisas disponíveis para ele", acrescenta Sanjay Sharma.O cardiologista refere ainda que "muitos países têm leis muito restritas para assegurar que situações deste tipo não voltam a suceder". "Provavelmente ele ainda está a assimilar tudo e ainda não se deu conta de como será daqui em diante. Mas sem dúvida que onde ele joga agora, no Inter Milão, será muito difícil continuar a jogar depois do que aconteceu", conclui.