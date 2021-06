CEO do Inter revela: «Eriksen acabou de enviar uma mensagem para o WhatsApp da equipa»

O desmaio de Christian Eriksen em pleno relvado no Dinamarca-Finlândia abalou o mundo do desporto. O quadro clínico do médio-ofensivo dinamarquês melhorou ainda antes de sair do estádio Parken, em Copenhaga, quando os fotojornalistas presentes conseguiram capturar uma fotografia onde foi possível ver que Eriksen saiu do campo consciente. E tudo aponta a que continue a recuperar.





Giuseppe Marotta, CEO do Inter Milão, revelou este sábado que Eriksen enviou uma mensagem para o grupo de WhatsApp do clube, um claro sinal que mostra que o médio já se encontra a recuperar do susto vivido hoje. "O Christian Eriksen acabou de enviar uma mensagem para o grupo de WhatsApp do Inter Milão. Estamos otimistas sobre o seu estado. O staff técnico da Dinamarca infornou-nos que a situação está sob controlo", atirou, em declarações à 'RAI Sport'.