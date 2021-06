Morten Boesen, responsável clínico da seleção dinamarquesa, relatou os momentos vividos após Christian Eriksen ter caído inanimado em pleno relvado do estádio Parken no encontro deste sábado diante da Finlândia.





"Percebemos logo que estava inconsciente e quando chegámos perto dele, estava virado de lado, a respirar e conseguia sentir a pulsação dele. Mas todo esse quadro mudou rapidamente e tivemos de começar de imediato as manobras de reanimação. Com a ajuda rápida dos médicos e do resto da equipa, fizemos o que tínhamos de fazer e conseguimos trazê-lo de volta. Ele ainda falou comigo antes de ser transportado para o hospital", afirmou, após o jogo, o médico dinamarquês.