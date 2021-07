Kasper Hjulmand avisa: «Vai ser difícil a Inglaterra ganhar»

Karper Hjulmand admitiu esta terça-feira que a Dinamarca tem de "aproveitar" a pressão que a Inglaterra poderá vir a sentir no encontro das meias-finais do Euro'2020. O selecioandor dinamarquês aproveitou ainda para deixar um recado à equipa treinada por Southgate: "Vai ser difícil a Inglaterra vencer-nos".





"Vamos enfrentar uma equipa difícil. Encaramos o jogo com grande entusiasmo. Vamos fazer tudo o que pudermos", disse na conferência de imprensa de antevisão da partida."A nossa mentalidade não é a de sermos inferiores. Tentaremos ser ativos e jogar com coragem. Vamos jogar num grande palco. Não estou nervoso, apenas animado. Estamos muito confiantes e calmos. Estamos ansiosos pelo jogo", afirmou.Karper Hjulmand enumerou fatores que podem ajudar a sua equipa: "Não há dúvida que a Inglaterra tem mais pressão que nós. Mas vão ser ajudados por um grande público. Os nossos jogadores têm qualidade e ambição. Definitivamente achamos que temos oportunidade de passar".Hjulmand admitiu ainda que está diariamente em contacto com Christian Eriksen, que no primeiro jogo do Europeu teve um colapso em campo. "Sentimos que ele está aqui connosco. Jogamos com ele e para ele", frisou.