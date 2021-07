Kasper Hjulmand cita Cruyff e dá o mote para duelo com checos: «Não se pode jogar com medo»

O selecionador dinamarquês, Kasper Hjulmand, fez esta sexta-feira a antevisão do jogo dos quartos de final do Euro'2020 frente à República Checa e garantiu que a equipa nórdica está "ansiosa para o jogo". "Temos um grande respeito pelos checos, têm muitos jogadores talentosos. Patrik Schick é um dos avançados mais promissores", afirmou.





Kasper Hjulmand citou ainda Johan Cruyff, o seu ídolo, para antever o jogo de sábado: "Não se pode jogar futebol com medo".A República Checa tem se mostrado uma equipa forte nas bolas paradas. Quando questionado sobre essa 'arma' do jogo do adversário, o técnico dinamarquês assegurou que a equipa está preparada. "Temos a nossa forma de jogar, mas estamos prontos para responder a tudo o que aconteça. Também temos estado bem a explorar os pequenos defeitos dos nossos rivais", reforçou."É impossível não estar motivado. No futebol a seleção serve para ganhar, mas também para inspirar e unir um país. Há uma fome interior fantástica, desde os jogadores ao seleccionador. A motivação vem de todas as partes", concluiu.