Kasper Hjulmand: «Grande desilusão e uma forma muito amarga de sair»

O selecionador da Dinamarca,Kasper Hjulmand, lamentou a forma como a equipa nórdica se despediu do Euro'2020, ao perder no prolongamento com a Inglaterra. Ainda assim, o técnico dinamarquês sublinhou a grande campanha e elogiou os jogadores.





"Naturalmente, é uma grande desilusão, por termos estado tão perto da final e não termos conseguido dar o último passo. Avisei o 4º árbitro que estavam duas bolas em campo... É uma forma muito amarga de sair. O que os meus jogadores fizeram foi fantástico, mostraram uma força imensa. Praticaram um futebol fantástico. Atacámos, marcámos golos e fomos fiéis ao nosso estilo. Os meus jogadores deram tudo o que tinham, dentro e fora do campo", afirmou Kasper Hjulmand."Temos que digerir esta derrota, mas vamos voltar, isso é certo. Estamos orgulhosos, mas também muito dececionados, porque acreditávamos mesmo que poderíamos ter ido à final. A maneira como perdemos torna ainda mais difícil de entendermos esta derrota. Tenho de ter cuidado com o que digo, mas estamos cem por cento desapontados. Temos um grupo incrível e, definitivamente, podemos fazer grandes coisas no futuro", disse o avançado dinamarquês.