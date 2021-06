Kasper Schmeichel quer dedicar triunfo a Eriksen

Kasper Schmeichel visitou ontem Eriksen no hospital. "Foi muito bom vê-lo a sorrir e a rir-se. Foi uma grande experiência e que me ajudou muito", referiu o guardião dinamarquês, que quer dedicar um triunfo ao médio. "Ainda estamos no torneio. Temos de tentar vencer e fazê-lo pelo Christian. Não tenho dúvidas que esta equipa tem a união, a força de ser capaz de realizar algo especial", precisou o guardião do Leicester, crítico para com a UEFA. "Não deveríamos ter sido colocados naquela posição. Provavelmente era preciso que alguém acima de nós tivesse dito que não era altura para tomar uma decisão", explicou o guarda-redes.

Já o pai, Peter Schmeichel, subiu o tom das críticas. "Deixaram-nos com três opções: uma seria jogar imediatamente e acabar os últimos 50 minutos, outra seria voltar no dia seguinte e a última opção seria perder o jogo por 3-0", condenou.