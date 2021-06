Schmeichel e o Dinamarca-Finlândia: «UEFA deu três opções... uma delas abandonar e perder 3-0»

Peter Schmeichel, antigo guarda-redes do Sporting e internacional dinamarquês, revelou esta segunda-feira os cenários que a UEFA colocou em cima da mesa aos jogadores dinamarqueses na sequência do colapso de Eriksen no jogo frente à Finlândia.

"Ontem, eu vi a nota oficial da UEFA que dizia que estavam a seguir a vontade dos jogadores, que insistiram em jogar. Eu sei que isso não é verdade. A UEFA deu-lhes três opções: a primeira foi jogar imediatamente e acabar os restantes 50 minutos que ainda faltam do encontro; a segunda foi recomeçar a partida ao meio-dia de domingo; a terceira foi abandonar o jogo e perder 3-0. O que realmente é importante aqui ressalvar é: será que os jogadores queriam mesmo jogar ou não tiveram outra opção? Eu não penso que tenham tido. O próprio selecionador disse que lamentava, na conferência de imprensa depois do jogo, o facto de os jogadores terem de entrar em campo outra vez", atirou, em declarações ao 'Good Morning Britain'.

O pai de Kasper Schmeichel, atual guarda-redes do Leicester e titular da seleção, deixou ainda duras críticas ao organismo. "Algo de terrível acaba de acontecer e a UEFA propõe a retomar o jogo ou voltar no dia seguinte ao meio-dia. Que opção é essa? O resultado não tem nenhuma importância nestas situações. Como é que eles poderiam jogar?", acrescentou.