Selecionador Dinamarca fala em "noite difícil": «Eriksen é um dos meus queridos amigos»

O selecionador da Dinamarca, Kasper Hjulmand, lamentou o episódio dramático vivido pelo seu "querido amigo" Christian Eriksen no jogo com a Finlândia e deixou ainda elogios aos restantes jogadores dinamarqueses pela forma como se apoiaram mutuamente e decidiram reatar e terminar a partida.





"Foi uma noite muito difícil, na qual todos nos lembramos das coisas mais importantes da vida: as relações valiosas com as pessoas que nos são próximas, a família e os amigos. Todos, mas todos os nossos pensamentos estão com o Christian e a sua família. Temos um grupo de jogadores para o qual não tenho elogios suficientes. Não poderia estar mais orgulhoso deles, pois cuidaram tão bem uns dos outros. Ele [Eriksen] é um dos meus queridos amigos. A forma como os jogadores falaram no balneário e decidiram não fazer nada até saber que o Christian estava bem e consciente diz tudo", afirmou o técnico, em conferência de imprensa."Tínhamos duas opções para acabar o jogo: hoje ou amanhã ao meio-dia. E todos concordaram em jogar hoje. Mas não podes jogar um jogo com este tipo de sentimentos. Tentámos ganhar. Foi incrível a forma como os jogadores saíram para o relvado e tentaram jogar a segunda parte", acrescentou Kasper Hjulmand.