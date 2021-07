Thomas Delaney é daltónico: «Era difícil ver quem era da minha equipa e quem era o adversário»

Thomas Delaney, um dos heróis da Dinamarca no jogo dos quartos-de-final do Europeu, frente à República Checa, é daltónico. O médio de 29 anos, que joga no Borussia Dortmund, foi um dos poucos futebolistas ao nível mundial a assumir o problema, pois a maioria teme que o daltonismo possa diminuir o seu valor de mercado.





Uns dias antes do Mundial da Rússia, Delaney telefonou para a rádio 'DR P3' com vista a dar o seu apoio a um adepto que contou ter tido problemas para distinguir as camisolas durante o particular entre a Dinamarca e o México. "O meu nome é Thomas. Sou daltónico e isso acontece. No outro dia em campo era difícil ver quem era da minha equipa e quem era o adversário", disse então o futebolista. Ninguém sabia exatamente de quem se tratava, até que, no mesmo direto, lhe perguntaram: "Em que equipa jogas?" Delaney explicou: "Na seleção dinamarquesa."Tornou-se depois num símbolo para os 350 milhões de daltónicos que há no Mundo, conforme conta o jornal 'Marca', que cita Kathryn Albany-Ward, fundadora da organização britânica 'Consciência sobre os Daltónicos', à BBC: "É o primeiro jogador de elite no ativo que o reconhece publicamente. Não sei se sabem o que isto significa. A maioria não diz nada porque temem que isto afete o seu valor."Delaney confessou à agência DPA que tem maiores problemas para distinguir o vermelho do verde. "É difícil de descrever. É como ver diferentes tonalidades da mesma cor. Habitualmente jogamos com calções diferentes mas desta vez [referindo-se ao Dinamarca-México] ambos eram brancos, o que complicou ainda mais. O que fiz foi fixar-me apenas nas caras, mas tinha de o fazer rápido para não perder a bola. Quando as pessoas estão próximas dá para distinguir, mas quando o ritmo é elevado e eles estão mais longe, é difícil."A Dinamarca vai jogar com a Inglaterra, quarta-feira, em Wembley, nas meias-finais do Europeu.