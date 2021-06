«Adoro os teus gémeos, és mesmo bonito...»: a estratégia escocesa para tirar Grealish do sério

Há várias formas de deixar um adversário em sentido no decorrer de um jogo e normalmente a fórmula habitual passa por 'marcá-lo' com uma entrada mais dura aqui e ali. É uma forma de marcar território, de impor respeito, de deixar o oponente com a sensação de que não pode fazer tudo o que lhe apetece. Não sendo algo bonito de se ver, a verdade é que a prática é comum e normalmente até dá certo. Mas não com Jack Grealish. Pelo menos a julgar pela forma como Stephen O’Donnell descreveu a sua estratégia para anular o inglês no recente duelo entre a sua Escócia e a Inglaterra.





"Naquela altura do jogo estava a começar a sentir-me cansado. Ele tinha acabado de entrar, estava bem e fresco. Normalmente, quando os extremos entram nós já estamos um pouco cansados, por isso pensei para mim 'vou dar-lhe aqui um toquezinho'. E assim o fiz", lembrou o jogador do Motherwell, que rapidamente percebeu em campo que a estratégia tinha de ser outra, até porque viu logo cartão amarelo.A tática teria de ser aquela que o seu colega John McGinn, companheiro de equipa de Grealish, lhe tinha passado. "Deu-me algumas dicas. Disse-me para lhe encher os ouvidos, mas não com coisas negativas ou bocas, mas sim com elogios. Assim que ele entrou em campo comecei a dizer-lhe o quão bonito ele era, que adorava os gémeos dele e a perguntar-lhe como é que podia ter um cabelo como o dele. Disseram-me que se lhe fosse dando pancada ele levantava-se e ainda ia para cima com mais vontade. Talvez essa seja a melhor forma para tirar o Jack Grealish da jogada", explicou o defesa, que durante pouco mais de meia hora terá feito a cabeça em água ao craque do Aston Villa.No final, com o 0-0 que se viu no marcador, a estratégia terá tido o resultado desejado...