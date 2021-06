McGregor e a estreia a marcar pela Escócia: «É o sonho de qualquer criança»

Callum McGregor, médio escocês de 28 anos, estreou-se esta terça-feira a marcar pela seleção principal da Escócia, um golo que apesar de ter um grande significado para o jogador do Celtic não serviu para o seu país manter-se no Euro'2020.





"Demos tudo depois do jogo difícil de sexta-feira. Não conseguimos fazer uma boa exibição, mas defrontámos uma grande equipa", começou por dizer Callum McGregor, antes do comentar o golo apontado hoje. "Foi um momento de orgulho marcar pelo meu país. É o sonho de qualquer criança. Tivemos um período de quatro ou cinco minutos após o intervalo, quando poderíamos ter outro feito mais um, mas, como disse, defrontámos muita qualidade e no final acabou por ser de mais para nós.""Estou triste pelos jogadores. Esperámos muito tempo para chegar a um torneio e foi um bom grupo de jogadores que nos trouxe aqui. Ao longo da fase de grupos houve muitas coisas boas, mas, em última análise, não os pontos de que precisávamos. Esta noite defrontámos uma equipa batida nestes torneios e que sabia como jogar a terceira partida do grupo - e nós provavelmente não sabíamos. É por isso que vamos para casa e a Croácia passou", terminou.