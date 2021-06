Álvaro Morata reage às críticas: «Em Espanha opinar é grátis e fácil»

Depois do nulo frente à Suécia, a Espanha voltou este sábado a empatar, desta feita frente à Polónia de Paulo Sousa, na 2.ª jornada do Grupo E do Euro'2020.





Álvaro Morata, que tem sido duramente criticado pelos adeptos espanhóis, marcou o único golo da Roja, mas na segunda parte do encontro teve um falhanço inacreditável na recarga ao penálti de Gerard Moreno travado pelo poste. No final da partida, Morata perdeu a paciência com os críticos."Outro jogo que nos escapou. Falta-nos uma final para estar nos 'quartos'. Qualquer coisa que diga... nem sei o que diga. Tivemos chances para ganhar. Temos confiança, caso contrário estávamos lixados! Podemos fazer as coisas bem e ganhar. Agora é pensar na Eslováquia. A mim não me importa marcar ou não. Quero é ganhar! Agradeço ao Luis Enrique pela confiança. A vida é assim, com momentos difíceis e há que dar tudo e seguir em frente. Que digam o que quiserem, em Espanha opinar é grátis e fácil", atirou o avançado da Juventus.