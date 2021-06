«Às 21 horas na piscina»: a mensagem de WhatsApp que deixou a seleção espanhola em alerta

O teste positivo à Covid-19 de Sergio Busquets caiu que nem uma bomba no seio da seleção espanhola de futebol. As horas que se seguiram após a notícia que abalou a concentração da 'Roja' foram de grande preocupação, principalmente para Thiago Alcântara, amigo íntimo de Sergio Busquets, alguém com quem tinha privado muito tempo desde o início da 'bolha' da equipa-absoluta.

"Às 21 horas na piscina": foi esta a mensagem que todos os jogadores da seleção espanhola receberam no seu WhatsApp na noite de domingo. O local foi escolhido por ser o mais propício para receber (com o devido distanciamento) as cerca de 50 pessoas da comitiva espanhola que se encontra na Cidade do Futebol. Depois de vários momentos de apreensão e de troca de impressões entre todos os presentes, foi momento dos jogadores recolherem aos seus quartos, enquanto os elementos da equipa técnica procuravam, pela noite dentro, uma solução para evitar que algo semelhante pudesse voltar a assolar a seleção espanhola.





As novas orientações planeadas na madrugada de domingo pelo corpo técnico da seleção espanhola fizeram-se sentir logo na manhã de segunda-feira, começando logo pela redução do números de jogadores presentes nos horários de refeição. Inicialmente, os jogadores deslocavam-se em grupos de oito, sendo que agora são apenas permitidos grupos de quatro, com as refeições a serem feitas sempre ao ar livre; o tempo despendido na sala de jogos da Cidade do Futebol foi drasticamente reduzido, com os jogadores a terem de passar grande parte do seu tempo - quando não estão em campo - dentro dos seus quartos; já os treinos serão cumpridos em grupos de sete, nos campos de relva natural que existem no complexo onde se encontra reunida a seleção espanhola.

Ambiente de medo mantém-se e 'ameaça' até participação no Euro'2020

O teste positivo de Sergio Busquets provocou um grande alvoroço no seio da comitiva espanhola, que sabe que uma situação idêntica poderá levar a um surto dentro da 'bolha' criada pela Federação, o que levaria à saída da Espanha do Euro'2020 ainda antes de o torneio arrancar.



Recorde-se que o protocolo da UEFA permite às seleções substituírem jogadores infetados pela Covid-19 até 24 horas antes da primeira partida na prova, sendo que a Espanha tem até às 21 horas de domingo (13 de junho).