Busquets testa positivo à Covid-19 dois dias depois do jogo com Portugal

O médio Sergio Busquets testou positivo à Covid-19, informou esta noite a Federação espanhola (RFEF). O teste positivo surge dois dias depois do jogo da Espanha com Portugal, sendo que apenas o médio do Barcelona acusou positivo entre todos os elementos da comitiva que foram submetidos. Segundo a mesma nota, Busquets já deixou a concentração espanhola e foi colocado em isolamento.





Segundo a imprensa espanhola, toda a comitiva espanhola, um total de 51 pessoas, está a ser por esta altura submetida a novos testes, já que se suspeita que possa efetivamente haver um surto no seu da concentração espanhola, algo que poderá comprometer seriamente os trabalhos tendo em vista a fase final do Euro'2020.Aliás, a preparação fica já abalada pelo facto de na terça-feira, diante da Lituânia, a Espanha apresentar-se no último particular com a Seleção de Sub-21. Note-se que a Espanha tem até às 20 horas de sábado para fazer trocas na sua lista de convocados.De referir que Busquets foi titular diante de Portugal na sexta-feira, tendo atuado 63 minutos.