Dani Olmo alerta para a qualidade croata: «Não se vão fechar atrás»

Durante seis anos, entre 2014 e 2020, Dani Olmo atuou no futebol croata e é com esse conhecimento de causa que este sábado foi o porta-voz da seleção espanhola antes do embate com a Croácia, dos 'oitavos' do Euro'2020. Agora a atuar no RB Leipzig, é também um dos destaques desta seleção espanhola e é com motivação que irá encarar esse encontro bastante especial, marcado para segunda-feira, em Copenhaga.





"Encontro-me bem, muito motivado. O objetivo era chegarmos aos 'oitavos'. Tínhamos de vencer a Eslováquia e conseguimos. Estou à disposição do treinador para o que ele precisar. Estou a 100% para a equipa, isso é o importante. Vou continuar a trabalhar", começou por dizer o jogador, antes de deixar rasgados elogios ao adversário, destacando Petkovic como o elemento mais perigoso."Chegámos aos 'oitavos' por mérito próprio. Eles são uma grande equipa e não há favoritos para esta eliminatória. Destacaria o Petkovic, é um jogador muito completo, mas o mister conhece-os bem. Demonstram em todos os desportos que são muito competitivos, os adeptos são calorosos. Acredito que não seja um adversário que se vá fechar atrás, temos de estar preparados para tudo. Estamos focados no nosso jogo e é o que vamos continuar a fazer para todas as partidas", analisou.Relativamente ao facto de a partida se disputar em Copenhaga, depois de a Espanha ter realizado os três jogos da fase de grupos em Sevilha, Olmo afirma que "não é desculpa": "Preferimos jogar sempre em casa com os nossos adeptos, mas o campo nunca foi uma desculpa. É o mesmo para todas as seleções".Questionado sobre o seu futuro, o jogador confessou que "gostaria de jogar em Espanha": "Estou há um ano e meia na Alemanha e quero continuar lá, por agora. Estou feliz e focado na seleção", rematou.Recorde-se que Croácia e Espanha se defrontam na próxima segunda-feira, dia 28, pelas 17h.