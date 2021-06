De férias, sem chuteiras nem bilhetes de avião: últimas horas dos 'miúdos' da Roja davam um filme

Uma verdadeira corrida contra o tempo. Assim foram as últimas horas da Federação espanhola de futebol, desde que Sergio Busquets testou positivo à Covid-19. O resultado do teste PCR ao médio-defensivo do Barcelona impedia que fosse a equipa-absoluta a disputar o encontro particular frente à Lituânia, agendado para esta terça-feira, isto porque o protocolo da RFEF e UEFA impõe isolamento obrigatório a todos os contactos próximos ao jogador infetado.

Assim sendo, a Federação espanhola decidiu chamar os 20 convocados por Luis de la Fuente para o Europeu de Sub-21... e as peripécias foram tremendas. De acordo com o jornal 'AS', o selecionador espanhol de sub-21 recebeu ainda ontem [domingo] a ordem de convocatória para quarta-feira, numa altura em que quase toda a comitiva já se encontrava a gozar férias, depois da eliminação nas meias-finais, frente a Portugal, na sexta-feira.

Segundo a mesma fonte, todos os jogadores receberam de bom grado a chamada para disputar um encontro pela Seleção principal espanhola, mesmo sem estarem equipados a rigor: alguns nem chuteiras tinham para treinar, nem sequer bilhetes para viajar para Leganés, local onde se vai disputar o encontro. A verdade é que o jogo pela equipa-absoluta vai mesmo acontecer e alguns até vão beneficiar com ele.