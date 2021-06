Desprezo deixa fãs espanhóis revoltados

As coisas não andam fáceis para a seleção espanhola - soma dois empates no Europeu -, que também não consegue encantar fora de campo. As críticas aumentaram para os craques de La Roja depois de estes terem desprezado dezenas de adeptos em Sevilha, à saída do hotel onde a equipa está hospedada, não retribuindo com um simples gesto todo o incentivo e apoio. César Azpilicueta escudou-se na pandemia e desvalorizou o episódio. “Devemos encorajar os fãs dentro de campo”, disse o defesa do Chelsea.