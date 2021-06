Laporte: «Morata talvez no próximo jogo marque três e cale a boca a todos!»

A Espanha não saiu do nulo diante da Suécia, numa partida totalmente dominada pela Roja na qual faltou apenas o mais importante: colocar a bola na baliza. Um dos elementos que teria essa responsabilidade seria Álvaro Morata, mas a verdade é que a pontaria voltou a estar desafinada e acabou mesmo por ser alvo de assobios. Algo que desagradou bastante aos colegas, como se vê pela forma como Laporte abordou a situação.





"Não é a primeira vez. Não se pode duvidar de um avançado como o Álvaro, que já demonstrou muito. Talvez no próximo jogo marque três e cale a boca a todos!", atirou o defesa do Man. City, seguindo um discurso que também foi tomado por Koke: "As pessoas são livres de opinar e no grupo estamos todos unidos. Vamos apoiar qualquer companheiro. E quando marcar irá mudar a opinião das pessoas".: "Não entendo por que o assobiam. Os adeptos deviam apoiar-nos a todos".: "Todos podemos falhar. O Morata trabalha muito para nós e isso vê-se em campo".: "Sabemos o quão importante é e hoje não teve a sorte na cara do golo. Os assobios não creio que provoquem nervos, mas não me parecem bem. Faltam dois jogos e peço às pessoas que nos apoiem"Já sobre o jogo, Laporte lamenta a falta de eficácia perante todo o esforço feito. "Más sensações, obviamente. Fizemos um jogo muito sólido e dominámos. Vamos desiludidos pelo esforço, pelas ocasiões que tivemos, porque as tivemos mesmo. Agora há que pensar nos jogos que faltam e fazer melhor. Se fizermos dez jogos assim ganharemos nove! Há que aprender. Faltou-nos o golo hoje. Num dia marcamos cinco, noutro nenhum. Mas não nos preocupa, sabemos que vai aparecer, pois temos grandes avançados. De certeza que vamos fazer melhor".