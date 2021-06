Luis de la Fuente: «Estamos a viver uma situação dificilíssima»

Luis de la Fuente, selecionador da equipa de sub-21 de Espanha, não podia esconder a felicidade de ter orientado um jogo da equipa-absoluta espanhola, apesar das atuais circunstâncias "dificilíssimas".

"Sinto-me muito orgulhoso pelo comportamento dos meus 'pupilos' nestes dois anos. O crescimento desportivo humano tem sido excecional. Tenho aprendido muito. Motivo-os a seguirem este caminho, como jogadores mas também como pessoas. Estou muito feliz. Sinto-me orgulhoso por ter dirigido pelo menos uma vez a equipa-absoluta. Espero que possa repetir isto no futuro", atirou o técnico, em declarações após a goleada (4-0) no particular diante da seleção principal da Lituânia.

Luis de la Fuente não conseguiu passar ao lado de toda a situação que assola a equipa-absoluta, que viu Sergio Busquets e Diego Llorente testarem positivo à Covid-19 a escassos dias do arranque do Euro'2020.

"Estamos a viver uma situação dificilíssima. Não temos previsão nem do que irá acontecer amanhã. Estamos pendentes de qualquer que seja a decisão que seja tomada. Não sabemos mais informações. Provavelmente nos darão agora quando chegarmos ao hotel", disse o selecionador, antes de dedicar o encontro aos que mais sofrem com a pandemia. "Dedico a vitória a todos os que passaram, os que passam e ainda aos que poderão passar por isto. Há que alegrar as pessoas".