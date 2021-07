Luis Enrique: «Eles estavam a desejar os penáltis e nós queríamos mais meia hora»

A Espanha caiu, mas caiu de pé. É assim que Luis Enrique olha para o adeus da Roja ao Euro'2020, depois da derrota nos penáltis diante da Itália esta terça-feira em Wembley. Em análise à partida, o selecionador espanhol diz que a Espanha merecia melhor sorte e que apenas não resolveu a questão antes dos penáltis por conta de detalhes.





"Fizemos um grandíssimo Europeu. Fomos superiores e não ganhámos antes dos penáltis por detalhes. Depois de nove anos de uma travessia do deserto, a Espanha voltou. Houve uma equipa que tentou mais do que a outra. Eles estavam a desejar os penáltis. Agora há que analisar os detalhes. E para o Mundial teremos veteranos e jovens já maduros, que nos darão muitas alegrias. Aplaudimos a equipa, porque fez um trabalho bestial. Há muita gente em Espanha orgulhosa da sua equipa. Ao Morata agradeci-lhe e dei-lhe um abraço. Foi ele quem nos permitiu sonhar", começou por dizer.Luis Enrique voltou ainda à questão do ascendente espanhol no prolongamento. "Eles estavam a desejar os penáltis e nós queríamos mais meia hora para jogar. É para ficarmos orgulhosos do que vimos. Dava um 9 a esta seleção, pois estiveram todos muito bem, mesmo quem jogou menos. Deram algo, esta seleção cresceu. Queríamos formar uma equipa para deixar os adeptos orgulhosos e conseguimos. Nestes momentos há que saber ganhar e perder e não há que chorar, mas sim levantar-se."Sobre as críticas, o selecionador espanhol lembrou que "isto é o futebol profissional" e aproveitou para destacar a atuação de Dani Olmo, um dos que falhou no desempate. "Nos penáltis havia seis com capacidade e perguntei-lhes. Disse que não se preocupassem caso falhassem. O Dani Olmo fez um jogo sensacional, algo anormal. Mas alguém viu o que fez o Pedri, um menino de 18 anos. Não vi nada assim, nem do Iniesta".