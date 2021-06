Luis Enrique no fio da navalha: selecionador espanhol tem lugar em risco

Em Espanha também se discutem as escolhas do selecionador. Os dois empates nos dois jogos do Grupo E – diante da Suécia e da Polónia de Paulo Sousa – colocam em causa a qualificação da seleção para os ‘oitavos’ e até o lugar de Luis Enrique. O jogo com a Eslováquia, na quarta-feira, será decisivo e bastará uma vitória para o técnico passar de ‘besta a bestial’, mas, por esta altura, só se ouve o coro de críticas e mesmo a nível interno o ambiente é de ‘cortar à faca’. O jornal ‘As’ cita fontes da federação para afirmar que o projeto de Luis Enrique corre o risco de desabar.

“Está desnorteado”, refere um dirigente. “Além de ganhar ou perder, o maior perigo é que as pessoas reneguem a seleção”, aponta outro, numa referência aos assobios a Morata ou às opções do selecionador, que deixou fora da convocatória para o Europeu nomes queridos dos adeptos, como Sergio Ramos e Iago Aspas, e insiste, por exemplo, em Marco Llorente como lateral direito. As críticas de Luis Enrique ao relvado do Estádio La Cartuja também não caíram bem e Luis Rubiales, presidente da federação espanhola, enfrenta um clima de mal-estar já comparado ao que aconteceu em 2018, quando Lopetegui assinou pelo Real Madrid 48 horas antes da estreia no Mundial. Morata é outro nome que não gera consenso. O avançado, que voltou aos golos no empate (1-1) com a Polónia, procurou desvalorizar as críticas. “As pessoas que digam o que quiserem. Estamos num país em que opinar é fácil e grátis.”

Hubocan atira pressão para o rival

A Eslováquia só necessita de um ponto para atingir os ‘oitavos’ e, consciente do momento crítico que vive a seleção espanhola, Tomas Hubocan atirou mais lenha para a fogueira. “Os espanhóis estão com uma faca no pescoço neste momento, depois de dois empates, por isso têm de ganhar sim ou sim e é provável que sintam pressão, embora joguem em casa”, vincou o defesa.