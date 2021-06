Luis Enrique não escondeu a desilusão no final do empate com a Polónia, mostrando-se dececionado com a exibição da seleção espanhola, que voltou a não conseguir vencer, depois do nulo na 1.ª jornada do Grupo E com a Suécua.





"Esperava mais superioridade e criar mais ocasiões de golo, mas não conseguimos. É evidente que as sensações não são as melhores. Fomos superiores, mas não o suficiente para vencer com clareza. Eles foram valentes, atreveram-se a pressionar-nos. Não criaram muitas situações de golo, mas marcaram na que tiveram", assumiu o selecionador espanhol, preocupado.