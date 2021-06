Luis Enrique visa estilo de jogo da Suécia: «Só quis defender»

A Espanha dominou, teve o jogo na sua mão, mas não conseguiu o golo necessário para entrar a vencer. Acabou por ser uma noite de desilusão para a Roja, num jogo no qual, na ótica de Luis Enrique, a Suécia apenas quis defender e onde o relvado acabou por condicionar.





"Não me deixa com sensações diferentes em relação às que tiveram os adeptos. Fomos superiores frente a um adversário que só quis defender. É um empate que sabe mal pelos jogadores e pelos adeptos. Quando não se marca é sempre o mesmo... Tentámos criar ocasiões, mas o campo não ajudou muito, porque os jogadores tinham dificuldades em controlar a bola. Queixaram-se disso no balneário. Mas o futebol só entende de golos...", analisou.Já sobre os assobios a Morata, o selecionador espanhol diz não ter ouvido nada... "Assobios? Eu ouvi aplausos, que é nisso que me foco. O Morata é um grande jogador, que faz muitas coisas boas. Não teve sorte hoje, mas é assim o futebol e a vida. É mais fácil jogar com o público a favor e espero que isso mude".