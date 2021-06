'Miúdos' de Espanha brilham no particular frente à Lituânia

Foi com dez estreias absolutas - entre as quais a de Abel Ruiz, avançado do Sporting de Braga - que a seleção espanhola goleou esta terça-feira a Lituânia, por 4-0, naquele que foi o último jogo da 'Roja' de preparação para o Europeu de 2020, que arranca esta sexta-feira (11). Um encontro que não foi disputado pela equipa orientada por Luis Enrique, face ao teste positivo à Covid-19 de Sergio Busquets.





A goleada espanhola começou a ser desenhada desde muito cedo (3'), altura em que Hugo Guillamon estreou-se a marcar pela seleção principal do seu país. Brahim Diaz aumentou a vantagem da Espanha à passagem do minuto 24, vendo Abel Ruiz falhar um penálti seis minutos depois. Juan Miranda (54') e Javi Puado (73') apontaram os dois golos restantes.Recorde-se que a Espanha está inserida no Grupo E, juntamente com a Suécia, Polónia e Eslovénia.