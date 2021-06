O 'mistério' do desaparecimento de Ferran Torres nas fotografias do balneário de Espanha

A Espanha bateu a Croácia por 5-3, esta segunda-feira, em partida a contar para os oitavos de final do Euro'2020, garantindo assim a passagem à próxima fase da competição. Ora, após o jogo, os espanhóis, naturalmente satisfeitos, fizeram a festa no balneário e tiraram a típica fotografia de celebração... que contou com a ausência de Ferran Torres, um dos destaques do encontro... mais uma vez!





É que na última Liga das Nações, quando Espanha venceu a Alemanha por históricos 6-0, o jogador também já não havia sido captado junto dos colegas, sendo que tinha sido destaque ainda maior por essa altura, com um hattrick. O extremo estaria a ser entrevistado no relvado pelos vários meios de comunicação que procuravam declarações daquele que foi o Homem do Jogo.Ora, na partida desta segunda-feira, a situação voltou a acontecer, mas desta vez porque Ferran Torres, depois de ter sido o autor de um golo e de uma assistência frente aos croatas, foi submetido a um controlo antidoping de última hora, segundo avança o jornal 'Marca'.Recorde-se que a Espanha vai defrontar a Suíça (que derrotou esta segunda-feira a França) nos quartos-de-final do Euro'2020, encontro marcado para a próxima sexta-feira, 2 de julho, pelas 17h.