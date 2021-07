Oyarzabal: «O caminho até à marca de penálti foi mais longo do que o normal»

Oyarzabal marcou o penálti decisivo que deu a vitória, e consequente apuramento para as meias-finais, à Espanha no jogo frente à Suíça. O jogador da 'La Roja' admitiu que estava "confiante" mas que "o caminho até à marca de penálti foi mais longo do que o normal".





"Quando coloquei a bola e saí a correr, tive uma ideia clara e confiança de que as coisas estavam a ir bem. Eu estava entre os jogadores dispostos a marcar (os penáltis), então correu tudo bem", afirmou na conferência de imprensa deste domingo.Itália é o adversário da Espanha nas meias-finais do Europeu e Oyarzabal considera que vai ser um jogo "muito complicado" mas que para a seleção espanhola ser bem sucedida tem de se manter fiel a si mesma. "Itália já mostrou o nível que tem e está num grande momento. Nós também. Temos de nos concentrar nisso. Se fizermos bem as coisas teremos mais hipóteses de ganhar. Temos de ser nós mesmos. Como nos outros jogos, confiando em nós para continuar a dar esta boa imagem", admitiu.O jogador da Real Sociedad abordou ainda as críticas à seleção treinada por Luís Enrique: "Tínhamos a certeza que éramos um grupo sólido e com qualidade. Foi o que demonstrámos. Cada um tem uma opinião e é livre de a dar. Não tivemos dúvidas".