Pedri incansável: jogador do Barcelona só falhou... um minuto

Fez 52 jogos pelo Barcelona esta temporada – entre Liga, Champions, Supertaça de Espanha e Taça do Rei – quatro pelos Sub-21, três na qualificação para o Mundial’2022 e mais cinco neste Europeu. O miúdo não pára! Com apenas 18 anos, Pedri é uma das grandes revelações da seleção espanhola e do torneio, no qual já soma 509 minutos. Apenas falhou um, pois foi substituído no final do prolongamento com a Suíça. E ‘ameaça’ não ficar por aqui, uma vez que também está convocado para os Jogos Olímpicos.





"Adoro jogar futebol e adorava continuar a jogar, apesar de perceber a preocupação do Barcelona, porque já tenho muitos jogos esta época. Mas o que digo ao Barça é que vou chegar preparado", afirmou Pedri. Nervos? "Só quando fiz o meu primeiro jogo pelo Las Palmas na 2ª divisão." Com uma personalidade forte, o médio tornou-se uma referência, mas não se sente a estrela da companhia. "Não é a Espanha de Pedri. Sinto-me como mais um. O importante é a equipa. Todos dão o seu grão de areia." Aposta de Luis Enrique, Pedri não esquece a influência do selecionador. "Deu-me confiança desde o início. Isso nota-se no número de minutos que tenho de jogo e sobretudo com os conselhos que me dá para melhorar e ver os erros que cometo. Estou-lhe muito agradecido."