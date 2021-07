Fora da convocatória de Luis Enrique, Gerard Piqué seguiu pela televisão as emoções da meia-final do Euro'2020 diante da Itália e foi nas redes sociais que deixou a sua primeira mensagem de força aos compatriotas. Elogiou a performance coletiva da Roja e deixou um apontamento sobre algo a rever no futuro neste tipo de duelos, resolvidos apenas nos penáltis.





"Enorme torneio da Espanha. É para nos sentirmos orgulhosos. Chegar às meias-finais do Euro'2020 tem muito mérito. Não creio que haja melhor seleção nesta competição, mas os desempates por penáltis por vezes são muito cruéis. Muita força à equipa", começou por escrever."Não é ao acaso que nos quatro desempates por penáltis neste Europeu, tal como na Copa América, a equipa que marcou primeiro ganhou. As estatísticas dizem que o primeiro tem mais chances e num torneio assim não me parece justo que um sorteio faça com que comeces em desvantagem", concluiu.