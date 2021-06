Polémica em Espanha: clubes 'chateados' com estreia de miúdos pela seleção principal

O caso de Covid-19 de Sergio Busquets deixou a Espanha sem uma das suas principais figuras para o Euro'2020 - já foi entretanto substituído por Brais Méndez - e obrigou também a apresentar na terça-feira, no derradeiro particular diante da Lituânia, uma equipa totalmente composta pelos jogadores da Seleção de Sub-21 que recentemente disputaram o Europeu. Até aí, tudo mais ou menos normal.





A questão aqui é que este jogo dará a estreia na seleção absoluta a vários jogadores (17 no total) e isso obrigará os clubes a entrar em despesas. Tudo por conta de cláusulas que grande parte deles têm nos seus contratos, que prevêm um bónus em caso de estreia na Roja. E como este jogo, para todos os efeitos, será dos AA, as estreias efetivamente acontecerão para praticamente todos esta terça-feira.Algo que não está a ser bem recebido por algumas dos clubes afetados, já que em alguns casos as verbas em causa até são consideráveis. E se em alguns apenas se trata de um bónus único, há outros casos em que a estreia na seleção principal faz com que haja uma mudança no salário, que naturalmente passará a ser mais elevado do que aquele que até agora recebem.Este tipo de cláusulas, refira-se, é habitual nos contratos dos jogadores e normalmente os clubes encaram-nos de forma positiva, pois quando sucedem há um bom rendimento desportivo, mas neste caso as suas chamadas devem-se a uma urgência e não propriamente de uma consequência de bom desempenho desportivo. Pelo menos não ao nível de uma seleção principal...