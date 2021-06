Uma injeção de paz para afastar o medo na seleção espanhola

Os dias de terror na seleção espanhola parecem ter chegado ao fim. Todos os jogadores convocados para o Campeonato da Europa foram vacinados contra a Covid-19, isto a apenas três dias de se estrearem frente à Suécia, que, infelizmente, também viu dois atletas contraírem o vírus. Os ‘nuestros hermanos’ respiram assim de alívio, até porque estão há três dias consecutivos sem qualquer teste PCR positivo. Tudo notícias que colocam em paz uma das seleções favoritas à conquista do Euro’20 (ver infografia). Podem finalmente concentrar-se na preparação do certame.

Depois da autorização do Ministério da Saúde, alguns soldados espanhóis deslocaram-se ontem ao centro de treinos de Las Rozas, próximo de Madrid, para vacinar a comitiva espanhola. Certos atletas receberam a vacina de dose única da Janssen, mas quem já tinha sido vacinado completou o processo com a segunda injeção da Pfizer.

Diego Llorente reintegrado

Depois de testar negativo quatro vezes seguidas, Diego Llorente vai hoje ser reintegrado na ‘bolha’ da seleção espanhola. O defesa-central do Leeds tinha sido colocado em isolamento após ter testado positivo, mas está agora autorizado a juntar-se aos companheiros e a regressar aos trabalhos. Suspeita-se, porém, que a situação de Diego Llorente não passou apenas de um falso positivo. Quanto a Sergio Busquets, o outro jogador a quem foi detetado o vírus, mantém-se à parte do grupo, embora Luis Enrique já tenha afirmado que conta com o médio para o Euro’2020.