O holandês Rafael Van der Vaart arrasou a seleção de Espanha nos comentários que faz num canal de televisão do seu país. O antigo jogador, de 38 anos, que vestiu as camisolas do Betis e do Real Madrid, fez votos para que a Holanda defronte 'La Roja'.





"A Espanha é horrível, horrível. Espero que joguemos contra eles. Não têm nada naquela equipa. A única coisa que fazem é passar a bola de um lado para outro, não têm um jogador que saiba fazer um passe definitivo", disse Van der Vaart.O antigo médio, que tem pai holandês e mãe espanhola, elogiou a seleção de Espanha que ganhou o Mundial da África do Sul, considerando-a, essa sim, uma equipa fantástica.