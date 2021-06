Adeus da França dá confusão na bancada: mãe de Rabiot 'atira-se' a familiares de Pobga e Mbappé

A derrota da França com a Suíça, nos oitavos-de-final do Europeu, gerou mal estar na bancada entre os familiares dos jogadores. Segundo a rádio RMC Sport, a mãe de Adrien Rabiot, Veronique, envolveu-se numa discussão com a família de Paul Pogba e de Kylian Mbappé depois do jogo.





Info RMC Sport : ça a chauffé en tribunes entre la mère de Rabiot et les familles de Pogba et Mbappé au coup de sifflet final de France-Suisse. — RMC Sport (@RMCsport) June 29, 2021

A mãe do futebolista da Juventus começou por recriminar a família de Pogba na sequência de uma bola perdida pelo médio, que originou o golo do empate dos suíços.Depois, Veronique não perdoou o penálti falhado por Mbappé e disse ao pai do avançado do PSG que o seu filho devia ser menos arrogante.Os vários familiares que tinham viajado até Bucareste para assistir à partida ficaram surpreendidos pela agressividade demonstrada por Veronique Rabiot.