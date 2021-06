Antoine Griezmann: «Perdemos o hábito de jogar com um estádio cheio»

Após o empate frente à Hungria, Antoine Griezmann admitiu que o facto de estarem nas bancadas mais de 60 mil adeptos foi um elemento diferenciador e que dificultou a tarefa da França. "Foi um jogo difícil com o público. Perdemos o hábito de jogar com um estádio cheio", afirmou o jogador francês.





A França esteve em desvantagem frente à Hungria com um golo marcado perto do intervalo, tendo sido precisamente dos pés do avançado do Barcelona a resposta salvadora. "Não nos demos bem. O campo estava seco, quente e pesado, mas sabíamos disso antes do início da partida. Fomos apanhados num bloqueio e não sabíamos como resolver a situação. Pagámos caro. É um Euro com grandes seleções e grandes jogadores, mesmo contra a Hungria é difícil", disse no rescaldo da partida.As contas do grupo F continuam em aberto, no próximo jogo França vai jogar com Portugal. "Sabíamos que não era um grupo fácil. Temos de descansar e recuperar frente a Portugal. Mas estou confiante. Temos um grupo e um banco que podem fazer a diferença. Teremos de ser uma equipa sólida como no jogo frente à Alemanha", admitiu Griezmann.