As acusações, as discussões e a tensão: França era um barril de pólvora no Euro'2020

A despedida da França às mãos da Suíça foi o culminar de uma série de problemas que se levantaram na seleção francesa, ainda antes do início do Europeu.





No jogo com a Bulgária, de preparação, Mbappé e Olivier Giroud envolveram-se numa polémica, depois de Giroud ter publicamente dito que o avançado do PSG não lhe passava a bola.O caso fez correr muita tinta na imprensa gaulesa. "Francamente, não me importa o que ele disse. Sou um avançado e isso não passa de uma opinião. Ele diz o que quiser, não me incomoda", explicou Mbappé.O guarda-redes Hugo Lloris, capitão de equipa, tentou deixar água na fervura. "O Mbappé e o Giroud tiveram uma pequena discussão, mas nada de anormal." Mas a verdade é que a discussão minou o ambiente no seio da equipa...Veio o jogo com a Suíça e consta que no balneário houve muita discussão. Paul Pogba e Adrien Rabiot terão trocado insultos, com o jogador da Juventus a acusar o médio do Manchester United de não defender. O mesmo motivo - a defesa - terá levado a outra quezília entre Raphael Varane e Benjamin Pavard... Didier Deschamps interveio e acabou por acalmar os ânimos.E se no balneário o ambiente aqueceu, o mesmo se pode dizer da bancada. A mãe e empresária de Rabiot perdeu a cabeça e dirigiu palavras pouco respeitosas aos familiares de Mbappé e Paul Pogba depois do jogo.As constantes mudanças de hotel são também apontadas como fator de intranquilidade da equipa. Enquanto a Inglaterra, a Itália e a Espanha se mantiveram confortavelmente em casa, os franceses andaram a viajar pela Europa, tendo jogado em Munique, Budapeste e Bucareste.Além do mais, os jogadores foram proibidos de ter qualquer contacto físico com as namoradas ou mulheres, por causa da covid-19... Tudo junto criou enorme tensão e acabou por culminar no afastamento dos atuais campeões do Mundo do torneio.